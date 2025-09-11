Pelotas realiza teste contra Grêmio sub-20 antes da estreia na Copa FGF

Elenco já conta com mais de 25 jogadores apresentados. Eduardo Gonçalves / E.C. Pelotas

O Esporte Clube Pelotas realiza, no próximo sábado (13), às 15h, na Boca do Lobo, um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Grêmio. O último teste antes da estreia na Copa FGF será aberta para o torcedor.

Os ingressos estão sendo vendidos na loja do clube por R$ 10 e um quilo de alimento não perecível. Sócios pagam apenas R$ 5.

No primeiro teste do time profissional, o Pelotas superou o São Paulo de Rio Grande por 3 a 1, em atividade de portões fechados. Os gols do Lobo foram marcados por Gugu (2) e Jean Roberto.

O técnico Alessandro Telles escalou o Pelotas em um 4-2-3-1, com Rodrigo Mamá no gol e a linha defensiva formada por Nicolas, Douglas, Darlan e Adryel. Mais à frente, Marlon Bica atuou improvisado como primeiro volante ao lado de Lucas Hulk.

No sistema ofensivo, Jean Roberto atuou como meia articulador, com Otávio e Cadinho pelas extremas e Léo Ferraz como centroavante.

No segundo tempo do jogo-treino, Alessandro Telles modificou toda a equipe, para testar outros jogadores, inclusive os atletas do elenco sub-20. A equipe da etapa final teve Bruno, Lucas, Samuel, Wendell e Sorriso; Yan, Vitor Oliveira, Dudu e David Washington; Cristiel e Gustavo Mendes.

Treinamentos

Nesta semana, o planejamento do Lobo inclui treinamentos à tarde na terça-feira e na quinta-feira. Quarta-feira e sexta-feira o elenco realiza atividades em dois turnos.

Copa FGF

O áureo-cerúleo estreia na Copa FGF - Professor Ruy Carlos Ostermann no dia 20 de setembro diante do Aimoré, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Também participam da competição Gaúcho, Juventude, Esportivo, Brasil de Pelotas e São Gabriel.