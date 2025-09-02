Pelotas goleia e assume a vice-liderança do Gauchão Série A-2 sub-20

Equipe sub-20 iniciou a preparação para o estadual em maio. Gabriel Amaral / Ordepcompany

O Pelotas venceu o Cruz Alta por 4 a 0, na tarde da última segunda-feira (1º), e se manteve invicto no Campeonato Gaúcho Série A-2 sub-20. A goleada no Campo do Bangu, em Caxias do Sul, levou o Lobo à vice-liderança do grupo B, com sete pontos em três jogos.

Os gols do áureo-cerúleo foram marcados por João Pedro Perdigão, Heder e Filipe Bispar, duas vezes. Além da eficiência ofensiva, o técnico Antônio Freitas destacou a solidez defensiva da equipe, que possui a melhor defesa da competição ao lado do Inter-SM – sem nenhum gol sofrido.

– O objetivo foi alcançado, de conquistar os três pontos com uma vitória contundente. Não sofremos gols em três jogos, o que mostra a nossa consistência defensiva. A gurizada mereceu essa vitória, fizeram um baita jogo e isso é importante para a confiança – afirma o treinador.

Próximo jogo

O Pelotas volta a campo no próximo domingo (7), às 15h, na Boca do Lobo, quando enfrenta o Glória pela quarta rodada da competição. Nas duas últimas rodadas, o clube encara Aimoré e Veranópolis.

Zona Sul tem mais representantes na competição

Também representando a Zona Sul, o Rio Grande vê a competição como a grande prioridade do segundo semestre. Apesar do foco, o Vovô não teve o começo esperado e soma dois pontos nas três primeiras rodadas.

O Rio Grande recebe o Cruz Alta no domingo (7), às 15h, no estádio Torquato Pontes, em busca da primeira vitória na competição. Caso vença por ao menos três gols de diferença, o Vovô assume a quarta colocação e ingressa na zona de classificação para a próxima fase.

Gauchão Série A-2 sub-20

O Gauchão Série A-2 sub-20, a Divisão de Acesso da categoria, conta com 14 clubes divididos em dois grupos. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único dentro das chaves, e os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

No mata-mata, os confrontos acontecem em ida e volta. Os finalistas garantem o acesso à elite gaúcha sub-20 de 2026.

Tabela do Grupo B do Gauchão Série A-2 sub-20

Aimoré (9) Pelotas (7) Glória (6) Veranópolis (5)* Guaíba (4)* Rio Grande (2) Cruz Alta (0)*