Pelotas e São Paulo-RG se enfrentam em clássico da Zona Sul

Equipes se enfrentaram em 8 de agosto, no Aldo Dapuzzo, em Rio Grande. João Pedro Figueiredo / S.C. São Paulo

Pelotas e São Paulo de Rio Grande realizam um jogo-treino no sábado (6), às 15h, na Boca do Lobo. A partida acontecerá com os portões fechados em preparação para a Copa FGF e para a Terceirona, respectivamente.

O clássico da Zona Sul será o primeiro teste do time de Alessandro Telles, que iniciou os treinamentos na última quarta-feira (27). O Pelotas estreia na Copa FGF no dia 17 de setembro diante do Aimoré no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

São Paulo-RG busca revanche

O Leão do Parque, comandado por Bruno Coelho, vai para o seu quarto teste da temporada justamente diante da única equipe que perdeu. Há pouco menos de um mês, o time sub-20 do Pelotas venceu o rubro-verde, no Aldo Dapuzzo – também com portões fechados – por 1 a 0, com gol de Rômulo.