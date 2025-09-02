Pegula elimina Krejcikova e avança à semifinal do US Open

A tenista americana Jessica Pegula, número 4 do mundo, venceu a tcheca Barbora Krejcikova (N.62) nesta terça-feira (2) e avançou à semifinal do US Open.

Pegula fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 26 minutos na quadra central de Flushing Meadows, em Nova York.

A americana teve um começo arrasador, abrindo 4-1 graças à quebra que conseguiu no segundo game, e fechou a primeira parcial mesmo com a reação de Krejcikova, que chegou a diminuir a diferença depois de forçar o saque e marcar dois aces.

Jogando contra uma adversária perigosa, campeã de Roland Garros (2021) e Wimbledon (2024), Pegula repetiu a dose no segundo set, novamente construindo uma boa vantagem e administrando para, enfim, selar a vitória.

"Meu jogo foi muito bom, muito sólido, sacando bem. Eu precisava disso hoje contra alguém como ela", disse a jogadora de 31 anos após a vitória.

"Estou muito à vontade aqui, jogando em grandes torneios, jogando nos melhores torneios do mundo. Com os fãs mais loucos do circuito", acrescentou a americana, em referência ao público nova-iorquino.

Na semifinal, Jessica Pegula poderá reencontrar sua algoz na final do ano passado, a bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, que ainda nesta terça enfrenta outra tenista tcheca, Marketa Vondrousova (N.60).