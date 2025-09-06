Patrick Mahomes lamenta derrota para os Chargers, mas destaca torcida brasileira: "Vou lembrar com muito carinho do Brasil"

Mahomes em entrevista após a partida entre Chargers x Chiefs, no Brasil. Alex Torrealba / Agência RBS

O Kansas City Chiefs não começou a temporada da NFL da maneira que queria. Após perder o Super Bowl para o Philadelphia Eagles, esperava-se uma reação da franquia. No entanto, o que se viu foi pouco, derrota por 27 a 21 para o Los Angeles Chargers, na sexta-feira (5), na Arena do Corinthians, em São Paulo.

Um dos destaques positivos da equipe foi Patrick Mahomes. O quarterback em alguns momentos parecia solitário no ataque. Foram 258 jardas lançadas e 2 touchdowns, um lançado e um correndo com a bola.

— Não foi bom o suficiente. Acho que, no geral, eles entraram com mais energia do que nós. A defesa deles foi melhor do que o nosso ataque. Não executamos — lamentou Mahomes.

O aproveitamento do quarterback não foi bom, sobretudo no primeiro tempo. Foram 24/39 e vários momentos sem conexão com seus recebedores.

— Errei alguns passes no campo. Não jogamos bem o suficiente no primeiro tempo — complementou.

A derrota, no entanto, não tirou o brilho do astro da NFL. Mahomes fez questão de destacar a paixão dos brasileiros pelo futebol americano. A maioria na Arena do Corinthians torceu pelos Chiefs.

— Vou lembrar com muito carinho do Brasil, mesmo coma derrota — finalizou.