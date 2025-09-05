Paraguai empata com Equador (0-0) e vai à Copa do Mundo de 2026

O Paraguai empatou em 0 a 0 com o Equador nesta quinta-feira (4), em Assunção, e se classificou para a Copa do Mundo de 2026, depois de 16 anos sem disputar o torneio.
Com o resultado, a seleção paraguaia soma 25 pontos e fica na sexta posição da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, a última que dá vaga direta no Mundial do ano que vem, e não pode mais ser alcançada pela Venezuela (7ª).
Comandada pelo novo herói nacional, o técnico argentino Gustavo Alfaro, a 'Albirroja' não disputa o Mundial desde a edição de 2010, na África do Sul.
Na próxima terça-feira, o Paraguai encerra sua campanha nas Eliminatórias visitando o Peru em Lima, enquanto o Equador, já classificado, receberá a atual campeã do mundo, Argentina, em Guayaquil.
-Escalações:
Paraguai: Roberto Fernández - Juan Caceres, Gustavo Gomez (cap), Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gomez, Adrián Cubas (Damian Bobadilla 85'), Ramón Sosa Acosta (Kaku 77'), Miguel Almiron, Ronaldo Martinez (Matias Galarza 61') - Arnaldo Sanabria (Alex Arce 85'). Técnico: Gustavo Alfaro.
Equador: Hernan Galindez (cap) - Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Jordy Alcivar, William Pacho - Pervis Estupinan (Felix Torres 85'), Angelo Preciado, Nilson Angulo (Alan Minda 85'), Pedro Vite (Patrik Mercado 90'+3) - Kendry Paez (Gonzalo Plata 70'), Enner Valencia (Kevin Rodriguez 70'). Técnico: Sebastian Beccacece.
* AFP