Palmeiras x River Plate pela Libertadores; siga ao vivo

Palmeiras e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30min, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida ocorre na Arena do Palmeiras, em São Paulo.
No jogo de ida, o clube paulista venceu por 2 a 1, na Argentina. O empate classifica o Alviverde à semifinal. O River precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Triunfo argentino por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis.
Onde assistir a Palmeiras x River Plate
A partida será transmitida ao vivo na RBS TV, ge tv, ESPN e Disney+