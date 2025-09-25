Palmeiras soma cerca de R$ 320 milhões com premiações em 2025 após vaga na semi da Libertadores

A classificação à semifinal da Libertadores, depois de vencer o River Plate por 3 a 1, nesta quarta-feira, faz com que o Palmeiras chegue a R$ 318,6 milhões com premiações nesta temporada. O valor é muito superior ao esperado pela equipe, nas metas esportivas e orçamentárias do clube, e impulsionado, principalmente, pelo bônus do Mundial de Clubes - que não foi colocado pela gestão da presidente Leila Pereira no planejamento.

Ao derrotar os argentinos, o Palmeiras assegurou um bônus de US$ 2,3 milhões (R$ 12,3 milhões, na cotação atual) com a vaga às semifinais. A campanha da equipe, que ainda conta com seis vitórias na fase de grupos, faz esse montante subir para US$ 10,23 milhões (R$ 54,55 milhões). Um eventual título continental pode garantir um repasse de US$ 24 milhões (R$ 128 milhões) aos cofres alviverdes.

A meta orçamentária do clube, em relação à Libertadores, era de chegar ao menos até as quartas de final. Ao chegar à semifinal, 'compensa' a eliminação precoce na Copa do Brasil, diante do Corinthians, nas oitavas. Para esta competição, era esperado que o clube conseguisse superar seu rival e avançar ao menos até a fase seguinte. Mesmo com esse déficit nas finanças, conseguiu somar R$ 5,95 milhões com a premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Vale destacar que este déficit, na prática, já havia sido superado somente com o Mundial de Clubes. Como a Fifa revelou os valores que seriam destinados a cada um dos clubes, pela participação e resultado esportivo, depois da proposta orçamentária do Palmeiras ter sido finalizada, esse montante não foi considerado. A competição nos Estados Unidos, com a ida às quartas de final, rendeu US$ 39,84 milhões (R$ 212,45 milhões), valor este que supera a soma de todas os outros torneios que o Palmeiras disputa nesta temporada.

Ainda, o vice-campeonato paulista fez o Palmeiras acumular R$ 45,65 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF), sendo que R$ 44 milhões são destinados ao clube somente pela participação no torneio. Ainda, com o Campeonato Brasileiro em disputa, o Palmeiras deve receber mais R$ 40 milhões da CBF, já que tem boas chances de terminar no G-4 e disputa ponto a ponto o título brasileiro.

A estimativa do Brasileirão tem como base os repasses destinados aos clubes em 2024. O Botafogo, por exemplo, recebeu R$ 48 milhões com o título nacional na última temporada. A tendência é que, nesta temporada, os valores sejam próximos e superiores àqueles dado aos clubes no último ano.