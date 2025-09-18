Palmeiras faz 1º tempo primoroso, some no 2º, mas ganha do River Plate na Libertadores

O Palmeiras conquistou nesta quarta-feira uma importante vitória pela Libertadores. Jogando em Buenos Aires, a equipe alviverde marcou dois gols no primeiro tempo, sofreu muito no segundo, mas saiu de campo com o placar favorável de 2 a 1 sobre o River Plate na partida de ida das quartas de final.

O placar permite ao Palmeiras empatar em casa para sair de campo com a classificação para as semifinais. Uma vitória simples do River em São Paulo levará a decisão para os pênaltis.

A partida de volta está agendada para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Antes, o Palmeiras tem um desafio pelo Brasileirão. No sábado, às 21h, enfrenta o Fortaleza na capital paulista. No mesmo dia, o River Plate visita o Atlético Tucumán, às 21h15, pelo Campeonato Argentino.

Abel Ferreira montou o Palmeiras com o mesmo padrão tático dos últimos jogos, mas trocou um atacante por um meia. Andreas Pereira assumiu a vaga de Facundo Torres e deu maior consistência na armação de jogadas. O camisa 8, que chegou há pouco tempo, fez grande exibição, assim como Flaco López e os autores dos gols: Gustavo Gómez e Vitor Roque.

O goleiro Weverton foi ponto fora da curva. Imprudente, se safou de um pênalti por um impedimento e também quase ajudou os argentinos ao não agarrar uma bola fácil vinda pelo alto. O contraste entre os dois tempos chamou muita atenção. O Palmeiras, depois de uma etapa inaugural primorosa, desmoronou na segunda parte e flertou com o insucesso.

O Palmeiras começou controlando a posse de bola e na primeira investida no ataque inaugurou o placar. Em cobrança de escanteio, Gómez subiu sozinho na segunda trave para cabecear e colocar o time alviverde em vantagem, aos 6 minutos.

Os visitantes persistiram no modelo de jogo e intensificaram a presença no ataque. Novos lances perigosos foram criados com bola parada, mas a trave e o goleiro Armani protegeram o River.

O Palmeiras baixou a guarda e viu o River Plate melhorar. Os argentinos não tiraram proveito e viram os paulistas ampliarem. O Palmeiras brigou pela recuperação da bola, o lance chegou em Flaco López, que achou um passe em profundidade para Vitor Roque. O atacante deu toque de leve na saída do goleiro para ampliar o marcador, aos 41.

O River Plate voltou para o segundo tempo com algumas modificações que fizeram o time melhorar. Com o meio-campo mais povoado, os argentinos ficaram com a bola no ataque e criaram oportunidades. A partida ganhou contornos de tensão.

Falhas de Weverton e outros erros defensivos do Palmeiras deixaram o River Plate mais à vontade. Os visitantes pararam de criar e raramente chegavam ao ataque. Abel, então, desfez a dupla de ataque, sacou Roque e apostou na velocidade de Torres.

Um momento já no fim do jogo fez o torcedor do Palmeiras suar frio. Após levantamento na área, Weverton acertou uma joelhada em Montiel. A arbitragem foi ao VAR para analisar a possibilidade de pênalti. Porém, o lateral argentino estava impedido, por isso a decisão do árbitro foi de atribuir cartão amarelo ao goleiro do Palmeiras.

Aos 43, a reação do River apareceu. Martínez Quarta teve total liberdade para chutar de fora da área, a bola desviou em Piquerez e enganou Weverton. Nos últimos minutos, a pressão total dos argentinos não resultou em gol.

FIHCA TÉCNICA

RIVER PLATE 1 x 2 PALMEIRAS

RIVER PLATE - Armani; Montiel, Paulo Díaz (Martínez Quarta), Rivero, Portillo e Acuña; Castaño, Enzo Pérez (Quintero) e Nacho Fernández (Lencina); Maxi Salas (Miguel Borja) e Driussi (Colidio). Técnico: Marcelo Gallardo.

PALMEIRAS - Weverton; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Lucas Evangelista (Bruno Fuchs), Felipe Anderson (Allan) e Andreas Pereira (Raphael Veiga); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Gustavo Gómez, aos 6, e Vitor Roque, aos 41 minutos do primeiro tempo; Martínez Quarta, aos 43 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Montiel, Paulo Díaz, Rivero e Acuña (River Plate), Weverton, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista (Palmeiras).

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.