Pai e filha naturais de São Leopoldo vivenciam jogo da NFL pela primeira vez: "Estou realizando um sonho"

Letícia e José Camargo, filha e pai que compartilham amor pela NFL. Alex Torrealba / Agência RBS

Os portões da Arena do Corinthians, em São Paulo, só abriram às 17h para o público entrar na área de experiências da partida da NFL no Brasil. No entanto, duas horas antes da liberação, milhares de fãs já formavam filas extensas.

Fãs de diversos lugares do Brasil e do mundo estavam animados para acompanhar Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs.

Na fila, um pai e uma filha, naturais de São Leopoldo, estavam pela primeira vez vivenciando a experiência de uma partida da principal liga de futebol americano do mundo.

— Eu acompanho a NFL há mais de 10 anos e comecei a torcer para os Chiefs em 2019. Então é uma paixão antiga, e a primeira oportunidade que tive para vir para cá eu não pensei duas vezes e estou aqui realizando um sonho — explica Letícia Camargo, 27 anos, que vive há dois anos em São Paulo, onde trabalha e estuda.

O responsável pela paixão do esporte foi o pai, José Camargo, 54 anos, que é empresário da área de tecnologia. Ele vive em São Leopoldo, mas veio para o jogo realizar o sonho junto da filha.