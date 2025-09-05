Esportes

Coisa de família
Pai e filha naturais de São Leopoldo vivenciam jogo da NFL pela primeira vez: "Estou realizando um sonho"

Gaúchos Letícia e José compartilham mesmos gostos e o futebol americano é um deles

Alex Torrealba

Direto de São Paulo

