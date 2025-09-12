Packers vencem na abertura da Semana 2 e se credenciam como candidatos ao título da NFL

Packers venceu a segunda seguida da temporada. MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se havia alguma dúvida de que o Green Bay Packers seria uma equipe competitiva nesta temporada da NFL, as dúvidas acabaram na quinta-feira (11). Na partida que abriu a Semana 2, vitória de 27 a 18 sobre o Washington Commanders, que foi finalista da Conferência Nacional (NFC) na última disputa.

Os Packers fizeram um trabalho sólido no ataque, sob liderança do quarterback Jordan Love. Ele teve 292 jardas aéreas e 2 touchdowns lançados. Seu principal alvo foi o tight end Tucker Kraft, que somou 124 jardas e anotou um touchdown.

O jogo terrestre, com Josh Jacobs, foi outro destaque ofensivo de Green Bay. O running back está se consolidando como um dos principais da posição. Ele teve 84 jardas, em 23 tentativas, e marcou um touchdown.

Força defensiva

O principal motivo para acreditar que os Packers podem disputar o título nesta temporada é a melhoria defensiva da equipe. Micah Parsons ainda não está atuando o tempo esperado, mas quando está em campo já mostra que a troca foi excelente para Green Bay.

O jogo terrestre dos Commanders foi anulado pela defesa dos Packers. Foram apenas 51 jardas totais da franquia de Washington, que ainda viu Austin Ekeler sair machucado.

A tendência é de evolução e bons resultados nas próximas rodadas para os Packers. Os próximos adversários serão: Browns, Cowboys, Bengals, Cardinals, Steelers e Panthers. O grande desafio será no dia 10 de novembro contra o Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl.

