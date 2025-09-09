Os segredos do renascimento do futebol paraguaio; assista ao podcast

Paraguai está de volta à Copa do Mundo. Asociación Paraguaya de Fútbol / Divulgação

Depois de 16 anos, o Paraguai está de volta a uma Copa do Mundo. O novo episódio do Mapa da Copa falou sobre os segredos da reconstrução do futebol local, conhecido por exportar muitos jogadores para o Brasil.

A última aparição paraguaia em Mundiais ocorreu em 2010, na África do Sul.

Agora, sob o comando do técnico argentino Gustavo Alfaro, e com os destaques de Miguel Almirón e Julio Enciso, a Albirroja voltará a participar do principal torneio entre seleções do mundo.

Leia Mais Paraguai retorna à Copa do Mundo depois de 16 anos e presidente declara feriado nacional; veja fotos

Assista ao Mapa da Copa

O podcast Mapa da Copa, com episódio novo toda semana sobre a Libertadores da América, pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e do aplicativo de GZH.