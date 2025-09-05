Os jogadores para ficar de olho no jogo da NFL no Brasil

McConkey (D) será o principal alvo dos Chargers. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A partida da NFL no Brasil, que ocorre nesta sexta-feira (5), às 21h15min, na Arena do Corinthians, em São Paulo, terá grandes estrelas do futebol americano. O duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs promete ser equilibrado e decidido nos pequenos detalhes.

Para quem vai acompanhar o jogo, seja no estádio ou pela TV, há seis jogadores que você precisa ficar de olho. Justin Herbert e Patrick Mahomes não serão mencionados, afinal, eles são os quarterbacks, a posição mais importante do jogo.

Ladd McConkey

O wide receiver vai começar sua segunda temporada como profissional na NFL. Após um ótimo ano de calouro, ele terá mais responsabilidades no ataque dos Chargers. A franquia trouxe de volta o ídolo Keenan Allen, que deve contribuir bem, mas a figura principal para receber os passes de Herbert será McConkey.

Na temporada passada, o recebedor marcou 7 touchdowns e teve 82 recepções para 1.149 jardas.

Xavier Worthy

O principal nome para receber passes de Mahomes é Travis Kelce. No entanto, o veterano tight end não entrega o mesmo desempenho de antes. Portanto, os Chiefs precisam de uma opção mais jovem para jogadas de passe. Worthy também surgiu no último ano e foi um dos destaques do ataque.

Além de receber passes, com 638 jardas e 6 touchdowns, o camisa número 1 também se destacou como um corredor. Foi assim que ele anotou mais 3 touchdowns na primeira temporada.

Derwin James

Um dos defensores mais inteligentes da NFL joga pelos Chargers e é capaz de fazer jogadas impactantes. James é o safety ideal para neutralizar o jogo terrestre e ajudar em marcação de passes quase como um ser onipresente em campo.

O jogador deve ter papel importante no jogo contra os Chiefs cini a sombra de Kelce. Na temporada passada, James conseguiu uma interceptação e desviou 7 passes que foram na sua direção, além de ser uma máquina de tackles, com 93.

Chris Jones

Defensor é um dos melhores da NFL nos últimos anos. JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um dos pilares dos anos de sucesso dos Chiefs e considerado um dos melhores jogadores de linha defensiva da NFL. Jones é uma peça importante para neutralizar as corridas adversárias.

Em comparação com o restante da sua carreira, ele teve números discretos na última temporada, com 5 sacks e 1 fumble forçado. Porém, o trabalho que Jones executa muitas vezes não aparece nas estatísticas, mas ajuda a solidificar a defesa dos Chiefs.

Omarion Hampton

Um dos atletas que estreará na NFL é o running back Omarion Hampton. Um nome que precisa ser guardado na memória, pois o camisa 8 dos Chargers promete ser impactante para o ataque em sua primeira temporada.

Ele foi o segundo da posição a ser selecionado no draft e tem um bom potencial de evolução. Em um time que preza pelo ataque terrestre, Hampton tem armas para ajudar desde a primeira jogada.

Josh Simmons

O estreante dos Chiefs será Josh Simmons, atleta de linha ofensiva que começará como titular. O jovem jogador tem a responsabilidade de proteger o lado esquerdo de Mahomes.

O left tackle é uma das posições mais difíceis do futebol americano, mas, quando bem executada, é valorizada na NFL. Simmons tem potencial para se tornar um dos principais nomes da função no futuro, e o primeiro passo será no Brasil.

