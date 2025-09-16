Os gols e melhores momentos da 23ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Flamengo vence o Juventude e se mantém na liderança do campeonato. FOTOS: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Na 23° rodada, o Flamengo se manteve na liderança ao vencer o Juventude, fora de casa, por 2 a 0. O resultado, fez o time rubro-negro chegar aos 50 pontos. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 47 e fecham o G-4, Palmeiras e Mirassol.

No Z-4, o Fortaleza, 19° colocado, venceu o Vitória, que é o 17. O Sport é o último colocado, com apenas 10 pontos.

Na Arena, o Grêmio perdeu para o Mirassol por 1 a 0. Em jogo que marcou a estreia de Arthur, a Arena contou com um público de mais de 45 mil pessoas. O Tricolor estaciona em 25 pontos e volta a ver os clubes do Z-4 se aproximando.

O Inter perdeu de goleada para o Palmeiras por 4 a 1. Apesar da goleada e dos resultados recentes, Roger Machado foi mantido no cargo.

Confira os melhores momentos da 23° rodada

Grêmio 0x1 Mirassol

Fortaleza 2x0 Vitória

Palmeiras 4x1 Internacional

Fluminense 0x1 Corinthians

Bragantino 1x1 Sport

Atlético-MG 1x1 Santos

Juventude 0x2 Flamengo

São Paulo 1x0 Botafogo

Vasco 2x2 Ceará

Bahia 1x2 Cruzeiro