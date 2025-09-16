Os gols e melhores momentos da 23ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Na 23° rodada, o Flamengo se manteve na liderança ao vencer o Juventude, fora de casa, por 2 a 0. O resultado, fez o time rubro-negro chegar aos 50 pontos. O Cruzeiro, segundo colocado, tem 47 e fecham o G-4, Palmeiras e Mirassol.
No Z-4, o Fortaleza, 19° colocado, venceu o Vitória, que é o 17. O Sport é o último colocado, com apenas 10 pontos.
Na Arena, o Grêmio perdeu para o Mirassol por 1 a 0. Em jogo que marcou a estreia de Arthur, a Arena contou com um público de mais de 45 mil pessoas. O Tricolor estaciona em 25 pontos e volta a ver os clubes do Z-4 se aproximando.
O Inter perdeu de goleada para o Palmeiras por 4 a 1. Apesar da goleada e dos resultados recentes, Roger Machado foi mantido no cargo.