Esportes

Há 20 anos
Notícia

Os 42 segundos que escreveram o nome do gaúcho João Derly na história do judô

Brasileiro foi campeão mundial da modalidade em 2005 ao derrotar o japonês Masato Uchishiba, ouro olímpico em Atenas no ano anterior

João Praetzel

Esportes

