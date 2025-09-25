Esportes

Olheiros garimpam os talentos do futuro nos Jogos da Juventude: "Daqui vão sair futuras campeãs"

Ao todo, são 26 observadores técnicos de olho em atletas de destaque

Valter Junior

Direto de Brasília

