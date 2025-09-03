Ochoa explica saída para pegar café e desistência de assinar contrato com clube espanhol: "Mudaram o valor para baixo"

Ochoa é uma figura conhecida no futebol, famoso por suas atuações contra times brasileiros como o Flamengo e o Vasco em competições sul-americanas. YURI CORTEZ / AFP

No último dia da janela de transferências, o goleiro mexicano Guillermo Ochoa, de 40 anos, desistiu de assinar com o Burgos, da segunda divisão espanhola, causando uma história inusitada: ele saiu para tomar café e não voltou.

No dia seguinte, nesta quarta-feira (3), o atleta tratou de explicar a situação, em entrevista ao jornal Marca. Segundo ele, a decisão veio após o clube alterar os termos do contrato, diminuindo o valor acordado.

— O clube mudou o valor do contrato de forma repentina e para baixo. O contrato final dava 60% das receitas publicitárias ao clube e ainda incluía uma cláusula extra de R$ 27.000.000. O valor total nem sequer chegava ao salário mínimo da categoria — afirmou Ochoa.