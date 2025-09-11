O que esperar de Chiefs x Eagles na reedição do último Super Bowl? Assista ao podcast

Eagles venceu o Chiefs na disputa pelo título. PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Com viradas impressionantes no último quarto, a NFL 2025 já deixou o seu cartão de visitas.

Agora, a Semana 2 promete, mais uma vez, trazer jogos eletrizantes, como a reedição do último Super Bowl entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

Enquanto o Eagles começou a temporada como um dos favoritos aos título novamente, o Chiefs sofre com a desconfiança e com um time recheado de lesões e desempenho abaixo do esperado.

Assista ao PrimeCast

O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.