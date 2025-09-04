O Pafos FC e a inédita participação na Champions League; assista ao podcast

Pafos estará na fase de liga da Champions League. Pafos / Divulgação

Um clube de apenas 11 anos de existência, vindo do Chipre, é uma das principais novidades na fase de liga da Champions League. O novo episódio do Deu Liga conta a história do Pafos FC.

Qual o segredo do Pafos FC? Será a rede de scouts espalhada pelo mundo?

No atual elenco, cinco jogadores são brasileiros, com destaque para o zagueiro David Luiz, ex-Seleção Brasileira.

Assista ao Deu Liga

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.