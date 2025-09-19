O novo Usain Bolt? Noah Lyles iguala astro após vencer os 200m no Mundial de Atletismo

O estadunidense Noah Lyles conquistou nesta sexta (19) o tetracampeonato mundial dos 200 metros. Em Tóquio, no Japão, onde acontece o Mundial de Atletismo, ele conseguiu superar o compatriota Kenneth Bednarek, nos metros finais, e repetiu os títulos de 2019, 2022 e 2023.
Lyles fez 19seg52 para garantir o quarto ouro seguido e igualar o jamaicano Usain Bolt, tetra em 2009. 2011, 2013 e 2015.
Em uma ótima prova, Bednarek terminou com 19seg58, igualando o resultado de 2022 em Eugene. O pódio ainda teve o jamaicano Bryan Levell, que fez 19seg54.
No último salto, português é bicampeão do triplo
A final do salto triplo foi emocionante. Favorito, o cubano naturalizado português Pedro Pichardo liderava desde a segunda rodada, com 17m55cm, marca que ainda repetiria no terceiro salto, fato que o fez abrir mão da quinta tentativa.
Na rodada final, o italiano Andrea Dallavalle fez impressionantes 17m64cm e assumiu a liderança da prova, obrigando Pichardo a saltar mais uma vez. E ele fez com maestria, atingindo 17m91cm, para conquistar seu segundo título mundial.
O cubano Lazaro Martínez, com 17m49cm, assegurou o bronze.
Campeã dos 100m, Melissa Jefferson-Wooden vence os 200m e repete feito de 12 anos
A estadunidense Melissa Jefferson-Wooden voou no Estádio Nacional de Tóquio para conquistar o ouro nos 200 metros.
Sem dar chances às rivais, ela cravou 21seg68 e conquistou sua segunda medalha de ouro neste mundial. Ela já havia vencido os 100 metros.
Com a vitória desta sexta, a velocista de 24 anos igualou um feito da jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, que em 2013 havia sido a última a vencer as duas provas em uma mesma edição do evento.
A britânica Amy Hunt fez 22seg14 e ficou com a prata. Atual bicampeã, a jamaicana Shericka Jackson fez 22seg18 e acabou com a medalha de bronze.
Holandesa é bicampeã dos 400m com barreiras
A holandesa Femke Bol revalidou seu título nos 400 metros com barreiras. Campeã em 2023, em Budapeste, ela fez a melhor marca da temporada (51seg54) e garantiu o ouro.
O pódio ainda teve a estadunidense Jasmine Jones, prata com 52seg08, e a eslovaca Emma Zapletalová, bronze com 53 segundos.