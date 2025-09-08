O goleiro que trabalha na obra e construiu o sonho do carro próprio graças ao futebol

Não foi virando massa, empilhando tijolo, rebocando parede por seis, sete horas por dia que Ricardo Abreu comprou seu carro. Foi saltando de um lado para o outro, segurando a bola, dando passes e fazendo lançamentos, normalmente das 18h em diante em quadras da zona norte de Porto Alegre.
Aos 29 anos, casado e pai de dois filhos, já tem quase 2 mil jogos como goleiro. O suficiente para pagar o financiamento de seu veículo.
Trabalho embaixo das traves
De sábado a quinta-feira, ele está em algum campo, próximo a alguma trave, defendendo algum time que permite alguns contra-ataques. Sua folga é na sexta-feira. Aí é dia da família e de recuperação física porque sábado e domingo, sem obra para tocar, o trabalho embaixo das traves é redobrado.
A história de Ricardo como goleiro é idêntica a de muitos companheiros de profissão. Ele mesmo admite:
— Sou goleiro desde pequeno. Como não ia muito bem na linha, fui para o gol e gostei.
Torcida por jogo pegado
Quando se disponibiliza no aplicativo, torce para que caia um joguinho mais duro, time contra time, alguma rivalidade. Ajuda a concentrar.
— Gosto de jogo pegado. Estou acostumado com jogo pegado. Em jogo de amizade, parece que a gente é ruim, toma gol bobo, né? — enfatiza.
Autoavaliação
E para quem estiver na dúvida sobre chamá-lo ou não, ainda mais em jogo pegado, vai um relato próprio (e sincero) sobre suas características:
— Gosto de lançar. Defender também. E organizar também, né? Goleiro tem que falar. Jogar com o pé.
É um goleiro completo, então?
— Completo. Não sou muito magro, mas sou completo.
*Ricardo é uma das histórias retratadas na série Profissionais Amadores. As reportagens especiais mostram a vida de pessoas apaixonadas por futebol que complementam a renda com o esporte. Clique aqui para conhecer os outros personagens.