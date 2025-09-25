Esportes

Das alturas
Notícia

O dia em que Mineirinho escreveu seu nome na história do skate e quebrou recorde mundial em Porto Alegre

Skatista paulista dropou da altura de 70m nesta quinta-feira no prédio do Centro Adminstrativo Fernando Ferrari (CAFF)

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS