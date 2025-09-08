Alcaraz venceu o US Open pela segunda vez. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O tênis masculino volta a ter Carlos Alcaraz no topo do ranking da ATP. O espanhol foi campeão do US Open, no domingo (7), ao vencer Jannik Sinner na decisão, e ultrapassou o italiano, que liderava desde junho de 2024.

Quem também subiu no ranking foi João Fonseca, que alcançou a melhor marca da sua carreira, a 42ª posição. Ele ultrapassa Flávio Saretta com a nona melhor colocação de um tenista brasileiro na tabela.

Aos 19 anos, Fonseca soma 1.129 pontos na ATP. Ele não terá torneios com pontos no restante de setembro. Neste mês, será disputada a Copa Davis e a Laver Cup. O próximo campeonato com pontuação é o Masters 1000 de Xangai, na China, que começa em 1º de outubro.

Mudanças no top 10

Mesmo com a queda precoce no US Open, Alexander Zverev segue em terceiro. Novak Djokovic, eliminado por Alcaraz na semifinal, subiu três posições e está em quarto. O top 5 fecha com Taylor Fritz, que perdeu para o sérvio na fase anterior.

Nenhum tenista entrou ou saiu do top 10 após o último Grand Slam da temporada. Ben Shelton, Jack Draper, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e Karen Khachanov completam a lista.

Uma das surpresas do US Open foi Félix Auger-Aliassime, que começou o torneio em 27º no ranking, chegou até a semifinal e subiu para 13º. A melhor colocação do canadense é um sexto lugar em 2022.

Ranking ATP

1º - Carlos Alcaraz (ESP) - 11.540

2º - Jannik Sinner (ITA) - 10.780

3º - Alexander Zverev (ALE) - 5.930

4º - Novak Djokovic (SER) - 4.830

5º - Taylor Fritz (EUA) - 4.675

6º - Ben Shelton (EUA) - 4.280

7º - Jack Draper (GBR) - 3.690

8º - Alex de Minaur (AUS) - 3.545

9º - Lorenzo Musetti (ITA) - 3.505

10º - Karen Khachanov (RUS) - 3.280

42º - João Fonseca (BRA) - 1.129