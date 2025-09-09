Novo líder dos Vikings, recepção impressionante e outros momentos de destaque na Semana 1 da NFL

A primeira rodada da temporada 2025/2026 da NFL teve grandes lances nas 16 partidas disputadas entre quinta-feira (4) e segunda-feira (8). Zero Hora elencou cinco momentos de destaque na Semana 1 da principal liga de futebol americano.
A redenção de Justin Herbert
O público brasileiro pôde ver pessoalmente o momento de redenção de Justin Herbert pelo Los Angeles Chargers. O quarterback começou a temporada com muitos questionamentos por não conseguir definir jogos importantes.
No entanto, contra os Chiefs de Patrick Mahomes, Herbert colocou o jogo embaixo do braço e liderou a vitória dos Chargers na Arena do Corinthians, em São Paulo. A primeira impressão deixada em 2025 foi boa. Resta saber se ele seguirá com esse nível de jogo.
Chute da vitória dos Bills
O Buffalo Bills proporcionou uma das grandes viradas da NFL nos últimos anos. No primeiro Sunday Night Football, contra o Baltimore Ravens, a equipe perdia por 40 a 25 no último quarto.
Josh Allen mostrou o motivo de ser o atual MVP da liga e liderou uma reação impressionante. Nos segundos finais, o veterano kicker Matt Prater, de 41 anos, acertou o field goal que deu a vitória aos Bills.
Primeira recepção impressionante na NFL
O novato Isaac TeSlaa teve apenas uma recepção na derrota do Detroit Lions para o Green Bay Packers. Contudo, o passe recebido foi em grande estilo e serviu para anotar um touchdown de 13 jardas.
O wide receiver, mesmo bem marcado, recebeu a bola com apenas uma das mãos. Além de cair dentro de campo para a jogada ser validada.
Passe de Maye para Maye
Na derrota dos Patriots para o Las Vegas Raiders, o quarterback Drake Maye não teve vida fácil. No entanto, ele protagonizou um lance raro de acontecer.
Em uma tentativa de passe, a bola foi desviada e o próprio Maye fez a recepção. No fim, a jogada contou duas jardas de passe e de recepção para o quarterback.
Um líder em Minnesota
O primeiro tempo de J.J. McCarthy na NFL foi horrível e digno de críticas. No intervalo, contudo, ele mostrou uma de suas principais qualidades: a liderança. Mesmo com o desempenho abaixo dele e do Minnesota Vikings, o quarterback esperou todos os companheiros passarem o túnel do vestiário para cumprimentá-los.
Na volta do intervalo, McCarthy lançou uma interceptação retornada para touchdown. Porém, o jovem mostrou personalidade para liderar uma virada intensa. Ele lançou dois touchdowns e correu mais um para superar o Chicago Bears, fora de casa.
Veja os resultados da Semana 1 da NFL
- Philadelphia Eagles 24x20 Dallas Cowboys
- Los Angeles Chargers 27x21 Kansas City Chiefs
- Indianapolis Colts 33x8 Miami Dolphins
- New York Jets 32x34 Pittsburgh Steelers
- Jacksonville Jaguars 26x10 Carolina Panthers
- New Orleans Saints 13x20 Arizona Cardinals
- Washington Commanders 21x6 New York Giants
- Atlanta Falcons 20x23 Tampa Bay Buccaneers
- Cleveland Browns 16x17 Cincinnati Bengals
- New England Patriots 13x20 Las Vegas Raiders
- Seattle Seahawks 13x17 San Francisco 49ers
- Denver Broncos 20x12 Tennessee Titans
- Green Bay Packers 27x13 Detroit Lions
- Los Angeles Rams 14x9 Houston Texans
- Buffalo Bills 41x40 Baltimore Ravens
- Chicago Bears 24x27 Minnesota Vikings