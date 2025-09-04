Novidades e análise da temporada da NFL 2025/2026, que começa nesta quinta-feira

A nova temporada da NFL começa nesta quinta-feira (4), com a expectativa de mais um ano de equilíbrio e surpresas. O atual campeão do Super Bowl é o Philadelphia Eagles, que faz o jogo de abertura contra o Dallas Cowboys, e busca o bicampeonato.
Na sexta-feira (5), a Arena do Corinthians, em São Paulo será palco novamente de uma partida da liga de futebol americano no Brasil. O Los Angeles Chargers enfrenta o Kansas City Chiefs, atual vice-campeão.
A temporada 2025/2026 da NFL passou por mudanças nas transmissões no Brasil. A Globo adquiriu os direitos e vai passar pelo menos quatro jogos por semana. A ESPN e o Disney+ seguem com três jogos semanais, enquanto no YouTube haverá duas opções gratuitas: a ge tv, com jogos todos os domingos, e a Cazé TV, com a partida no Brasil, além da chance de outros duelos fora dos EUA.
Sobre as 32 franquias que disputam a NFL, Zero Hora analisou cada uma delas, com a ajuda de especialistas da modalidade. Veja abaixo mais sobre cada divisão e seus times:
- Análise da NFC Leste: Eagles, Commanders, Cowboys e Giants
- Análise da NFC Oeste: 49ers, Seahawks, Rams e Cardinals
- Análise da NFC Sul: Buccaneers, Falcons, Saints e Panthers
- Análise da NFC Norte: Lions, Packers, Bears e Vikings
- Análise da AFC Leste: Bills, Dolphins, Patriots e Jets
- Análise da AFC Oeste: Chiefs, Chargers, Broncos e Raiders
- Análise da AFC Sul: Texans, Jaguars, Colts e Titans
- Análise da AFC Norte: Ravens, Bengals, Steelers e Browns
O campeão da temporada 2025/2026 da NFL será conhecido no dia 8 de fevereiro, no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.