Novidades e análise da temporada da NFL 2025/2026, que começa nesta quinta-feira

32 equipes disputam o título da NFL em 2025/2026. NFL / Reprodução / X

A nova temporada da NFL começa nesta quinta-feira (4), com a expectativa de mais um ano de equilíbrio e surpresas. O atual campeão do Super Bowl é o Philadelphia Eagles, que faz o jogo de abertura contra o Dallas Cowboys, e busca o bicampeonato.

Na sexta-feira (5), a Arena do Corinthians, em São Paulo será palco novamente de uma partida da liga de futebol americano no Brasil. O Los Angeles Chargers enfrenta o Kansas City Chiefs, atual vice-campeão.

A temporada 2025/2026 da NFL passou por mudanças nas transmissões no Brasil. A Globo adquiriu os direitos e vai passar pelo menos quatro jogos por semana. A ESPN e o Disney+ seguem com três jogos semanais, enquanto no YouTube haverá duas opções gratuitas: a ge tv, com jogos todos os domingos, e a Cazé TV, com a partida no Brasil, além da chance de outros duelos fora dos EUA.

Sobre as 32 franquias que disputam a NFL, Zero Hora analisou cada uma delas, com a ajuda de especialistas da modalidade. Veja abaixo mais sobre cada divisão e seus times: