Nos pênaltis, Brasil perde para o Peru e fica com o vice da Copa Azteca de futebol de cegos

Equipe agora vai disputar o Parapan de Jovens.

A seleção brasileira de futebol de cegos foi derrotada nos pênaltis (3 a 1) pelo Peru, na noite do sábado (20), e ficou com o vice-campeonato da Copa Internacional Azteca, competição disputada em San Luis Potosí, no México.

No tempo normal, os times ficaram no 0 a 0. Nas penalidades, os peruanos acertaram suas três cobranças. Os brasileiros fizeram com Gabriel Penedo, mas perderam com Marco Antonio e nem bateram o terceiro pênalti já que o rival havia aberto a série.

Por decisão da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), a seleção sub-20 disputou o torneio.

— Como preparação, estamos muito felizes. Atletas de 18, 20 anos, que conseguiram chegar a uma final contra equipes bem mais experientes. Fica o sabor amargo da derrota na final, mas como preparação para o Parapan de Santiago, estamos contentes. Cinco dos jogadores que estarão em Santiago estavam aqui. Agradeço à CBDV por todo o apoio — comentou o técnico Fabiano Carvalho.

Confira a campanha do Brasil na Copa Azteca:

2 x 1 Chile

8 x 0 EUA

1 x 1 Peru

4 x 0 México sub-20

3 x 0 México

0 x 0 Peru (1 x 3, nos pênaltis)