Nos pênaltis, Agafuc bate o Corinthians e conquista o octa no Brasileiro de Futebol de Cegos

Agafuc faturou o oitavo título nacional. Fraga / Divulgação/CBDV

A Agafuc, de Canoas, é octacampeã do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. Na decisão, realizada nesta sexta-feira (12), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, a equipe gaúcha derrotou o Corinthians, nos pênaltis (2 a 1), após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

O time comandado por Rafael Astrada fez a melhor campanha de toda a competição, com cinco vitórias em seis jogos e ainda teve o artilheiro do torneio, Nonato, que marcou 11 vezes.

Esta foi a 14ª edição do torneio, e a Agfuc repetiu as conquistas de 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 e 2024.

A decisão

Um jogo tenso e muito equilibrado decidiu o título nacional. Após um primeiro tempo que terminou empatado em 0 a 0.

No segundo tempo, os paulistas abriram o placar com Tiago Paraná, que driblou dois marcadores antes de vencer o goleiro Luan aos cinco minutos.

Quando levou o gol, a Agafuc não tinha em campo Nonato. O goleador precisou ser atendido no vestiário, após um choque acidental que acabou machucando seu nariz.

Mas foi Ricardinho, tetracampeão paralímpico e três vezes eleito o melhor jogador do mundo, que empatou a partida. Aos 14 minutos, ele arrancou do meio do campo e marcou um golaço.

Com o empate em 1 a 1 nos 40 minutos regulamentares, a disputa do título foi para os tiros livres da marca do pênalti, que são disputados em séries de três cobranças.

Luan defendeu a cobrança do capitão corintiano Maicon Júnior e Gabriel Penedo acertou o primeiro chute para a Agafuc.

Na segunda série, Cássio Alves fez para os paulistas e Nonato chutou alto, sem chances para o goleiro Giovane, mantendo a equipe de Canoas em vantagem.

Autor do gol do Corinthians no jogo, Tiago Paraná tinha a obrigação de marcar para manter o time paulista com chances, mas ele chutou alto demais e a bola passou por cima da trave. Festa da Agafuc, festa em Canoas, sede do time octacampeão brasileiro.

Confira a campanha da Agafuc:

4 x 1 Instituto Socioesportivo Paratleta (SP)

4 x 0 União dos Atletas Cegos do Distrito Federal (DF)

2 x 0 Associação D'Eficiência Superando Limites (CE)

3 x 1 Instituto Nova Visão (SP)

4 x 0 Associação Mato-Grossense dos Cegos (MT)

1 x 1 Corinthians (SP)

nos pênaltis: 2 x 1

Veja o grupo campeão: