Nos pênaltis, Agafuc bate o Corinthians e conquista o octa no Brasileiro de Futebol de Cegos

A Agafuc, de Canoas, é octacampeã do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. Na decisão, realizada nesta sexta-feira (12), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, a equipe gaúcha derrotou o Corinthians, nos pênaltis (2 a 1), após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.
O time comandado por Rafael Astrada fez a melhor campanha de toda a competição, com cinco vitórias em seis jogos e ainda teve o artilheiro do torneio, Nonato, que marcou 11 vezes.
Esta foi a 14ª edição do torneio, e a Agfuc repetiu as conquistas de 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 e 2024.
A decisão
Um jogo tenso e muito equilibrado decidiu o título nacional. Após um primeiro tempo que terminou empatado em 0 a 0.
No segundo tempo, os paulistas abriram o placar com Tiago Paraná, que driblou dois marcadores antes de vencer o goleiro Luan aos cinco minutos.
Quando levou o gol, a Agafuc não tinha em campo Nonato. O goleador precisou ser atendido no vestiário, após um choque acidental que acabou machucando seu nariz.
Mas foi Ricardinho, tetracampeão paralímpico e três vezes eleito o melhor jogador do mundo, que empatou a partida. Aos 14 minutos, ele arrancou do meio do campo e marcou um golaço.
Com o empate em 1 a 1 nos 40 minutos regulamentares, a disputa do título foi para os tiros livres da marca do pênalti, que são disputados em séries de três cobranças.
Luan defendeu a cobrança do capitão corintiano Maicon Júnior e Gabriel Penedo acertou o primeiro chute para a Agafuc.
Na segunda série, Cássio Alves fez para os paulistas e Nonato chutou alto, sem chances para o goleiro Giovane, mantendo a equipe de Canoas em vantagem.
Autor do gol do Corinthians no jogo, Tiago Paraná tinha a obrigação de marcar para manter o time paulista com chances, mas ele chutou alto demais e a bola passou por cima da trave. Festa da Agafuc, festa em Canoas, sede do time octacampeão brasileiro.
Confira a campanha da Agafuc:
- 4 x 1 Instituto Socioesportivo Paratleta (SP)
- 4 x 0 União dos Atletas Cegos do Distrito Federal (DF)
- 2 x 0 Associação D'Eficiência Superando Limites (CE)
- 3 x 1 Instituto Nova Visão (SP)
- 4 x 0 Associação Mato-Grossense dos Cegos (MT)
- 1 x 1 Corinthians (SP)
nos pênaltis: 2 x 1
Veja o grupo campeão:
- Goleiros:
- Luan
- Felipe Tolfo
- Jogadores de linha:
- André Trevisol
- Coki Padilla
- Gabriel Penedo
- Luciano
- Nonato
- Rafael Martins
- Ricardinho
- Samir
- Técnico:
- Rafael Astrada
- Chamador:
- Matheus Benelli