Noivo de Taylor Swift leva "tapa na cara" em jogo da NFL no Brasil; entenda

Tight end do Chiefs e noivo de Taylor Swift, Kelce é um dos nomes mais populares da NFL. KC Chiefs / Divulgação

Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers disputaram nesta sexta-feira (5) o segundo jogo da história da NFL em solo brasileiro. No confronto, que é disputado na Arena do Corinthians, em São Paulo, um dos nomes mais visados é Travis Kelce.

O jogador do Chiefs, um dos principais nomes da Liga e que se tornou mais popular em função do relacionamento com a cantora Taylor Swift, também participou de um lance inusitado durante a partida.

No 3° quarto, o jogador foi agredido por um tapa de Teair Tart, do Chargers, em direção ao rosto. Ambos disputaram espaço no momento e Tart acertou o capacete de Kelce.

A arbitragem até chegou a marcar falta pessoal. Mesmo assim, o atleta não foi ejetado e seguiu no jogo.

