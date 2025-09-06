Noivo de Taylor Swift leva "tapa na cara" em jogo da NFL no Brasil; entenda

Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers disputaram nesta sexta-feira (5) o segundo jogo da história da NFL em solo brasileiro. No confronto, que é disputado na Arena do Corinthians, em São Paulo, um dos nomes mais visados é Travis Kelce.
O jogador do Chiefs, um dos principais nomes da Liga e que se tornou mais popular em função do relacionamento com a cantora Taylor Swift, também participou de um lance inusitado durante a partida.
No 3° quarto, o jogador foi agredido por um tapa de Teair Tart, do Chargers, em direção ao rosto. Ambos disputaram espaço no momento e Tart acertou o capacete de Kelce.
A arbitragem até chegou a marcar falta pessoal. Mesmo assim, o atleta não foi ejetado e seguiu no jogo.
Jogos no Brasil
Em 2024, o primeiro jogo da NFL no país foi disputado entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Na ocasião, os Eagles venceram por 34 a 29. A partida também foi disputada na Arena do Corinthians.