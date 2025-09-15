NFL: touchdown raro, lesão de Burrow e outros destaques do domingo da Semana 2

Acompanhar 13 jogos da NFL num domingo é uma missão árdua, mas prazerosa. São diversos acontecimentos, alguns de extrema relevância, enquanto outros podem passar desapercebidos aos olhos dos fãs.
Nas partidas deste domingo (14), da Semana 2 da temporada 2025/2026, foram bons destaques. Veja abaixo os cinco principais:
Touchdown raro
Na vitória dos Seahawks sobre os Steelers, a franquia de Seattle marcou um touchdown raro. No kickoff, que é o chute dado pelo time que acabou de pontuar, a equipe que recebe a bola é obrigada a retornar caso ela caia fora endzone até a linha de 20 jardas.
O chute dos Seahawks quicou nesta zona e, além disso, a bola bateu no capacete do retornador dos Steelers e foi saindo para o fundo do campo. No entanto, os jogadores de Seattle mostraram conhecimento da regra, enquanto praticamente nenhum atleta de Pittsburgh foi atrás da bola.
O resultado foi um touchdown marcado por George Holani, pois ele pegou a bola dentro da endzone adversária. Esse lance foi fundamental para o triunfo por 31 a 17, já que no momento da partida a vantagem era de apenas três pontos e a bola seria dos Steelers.
Lesão de Burrow
O Cincinnati Bengals segue pagando caro pela falta de investimento na proteção do seu melhor jogador. Mais uma vez o quarterback Joe Burrow vai perder muitos jogos por conta de lesão.
No início da partida contra o Jacksonville Jaguars, ele sofreu uma lesão no dedo do pé e ficará três meses fora de ação. Um retorno provável seria em dezembro, na reta final da temporada regular.
Os Bengals venceram o jogo sob o comando de Jake Browning e estão com duas vitórias. É um início positivo para Cincinnati, que não terá seu melhor jogador em uma sequência complicada contra Vikings, Broncos, Lions, Packers e Steelers, além de duelos contra Ravens e Bills.
Chute da vitória com polêmica
Em um dos melhores jogos da Semana 2, os Colts superaram os Broncos por 29 a 28. A vitória só foi garantida com o relógio zerado e com muita emoção.
O quarterback Daniel Jones, que fez mais uma grande partida, conduziu os Colts até uma zona do campo em que era possível arriscar um field goal. O kicker Spencer Shrader estava com 100% de aproveitamento, mas a distância para dar a vitória era de 60 jardas, que o jogador nunca acertou na carreira.
E ele seguiu sem êxito, pois a bola foi longe das traves. No entanto, os Broncos cometeram uma falta no lance e a bola foi posicionada 15 jardas a frente. Assim, Shrader não teve problemas para acertar no meio das traves e dar a segunda vitória para os Colts na temporada.
Chutes valiosos
O recorde de field goal mais longo da história da NFL pertence a Justin Tucker, dos Ravens, em 2021, quando ele acertou um chute de 66 jardas. No domingo, Brando Aubrey, dos Cowboys, chegou próximo disso, mas a importância foi imensa.
Ele converteu o chute de 64 jardas — que era o antigo recorde da NFL — para empatar a partida contra os Giants e levá-la à prorrogação. E no tempo extra, foi dos pés de Aubrey, de 46 jardas, que a vitória de Dallas foi confirmada por 40 a 37.
Reedição do Super Bowl
A partida entre Chiefs e Eagles, que marcou o reencontro das últimas equipes que disputaram o Super Bowl, era a mais aguardada da Semana 2. No entanto, o jogo esteve longe de estar entre os melhores da rodada.
Os atuais campeões venceram novamente, desta vez com placar apertado de 20 a 17. Os dois quarterbacks foram discretos e isso rendeu farpas entre os adversários após o jogo:
— Você não teve nem 100 jardas (passadas) — disse Chris Jones, defensor dos Chiefs, ao quarterback Jalen Hurts, dos Eagles, que respondeu:
— Nós ganhamos a p**** do jogo. Cala a sua boca.
Resultados da Semana 2 da NFL
- Green Bay Packers 27x18 Washington Commanders
- Dallas Cowboys 40x37 New York Giants
- Pittsburgh Steelers 17x31 Seattle Seahawks
- Tennessee Titans 19x33 Los Angeles Rams
- New York Jets 10x30 Buffalo Bills
- Miami Dolphins 27x33 New England Patriots
- Cincinnati Bengals 31x27 Jacksonville Jaguars
- New Orleans Saints 21x26 San Francisco 49ers
- Baltimore Ravens 41x17 Cleveland Browns
- Detroit Lions 52x21 Chicago Bears
- Indianapolis Colts 29x28 Denver Broncos
- Arizona Cardinals 27x22 Carolina Panthers
- Kansas City Chiefs 17x20 Philadelphia Eagles
- Minnesota Vikings 6x22 Atlanta Falcons
Segunda-feira (15)
- 20h: Houston Texans x Tampa Bay Buccaneers - ESPN 2
- 23h: Las Vegas Raiders x Los Angeles Chargers - ESPN 2