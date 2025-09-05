NFL sem segredos: guia para entender as regras e termos do futebol americano

Guia de ZH explica regras do futebol americano e da NFL. Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O futebol americano é um esporte com regras e termos complexos. São muitas posições dentro e fora de campo, além de equipamentos, arbitragem e outras questões específicas que só a NFL — principal liga da modalidade no mundo — tem.

Zero Hora preparou um material especial, que será o guia para as pessoas que estão começando a acompanhar a modalidade. Acesse clicando aqui ou no botão abaixo.

Nele há informações sobre as regras, os termos e as posições do jogo, com elementos gráficos e vídeos, que vão ajudar o entendimento de cada detalhe. Confira!

Temporada 2025/2026 da NFL

A nova temporada da NFL começou na quinta-feira (4), com mudanças nas transmissões no Brasil. A Globo adquiriu os direitos e vai passar pelo menos quatro jogos por semana. A ESPN e o Disney+ seguem com três jogos semanais, enquanto no YouTube haverá duas opções gratuitas: a ge tv, com jogos todos os domingos, e a Cazé TV, com a partida no Brasil, além da chance de outros duelos fora dos EUA.

Sobre as 32 franquias que disputam a NFL, Zero Hora analisou cada uma delas, com a ajuda de especialistas da modalidade. Veja abaixo mais sobre cada divisão e seus times: