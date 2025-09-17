NFL: os melhores desempenhos entre os novatos na Semana 2

Na segunda rodada da temporada regular 2025/2026 da NFL, cinco novatos conseguiram se destacar individualmente. O início de carreira na principal liga de futebol americano é feito de altos e baixos, porém, destacam-se os atletas que apresentam mais consistência.
A Semana 2 ficou marcada por boas partidas, e os calouros tiveram papel importante, no entanto, de formas mais discretas.
Tetairoa McMillan - Panthers
Mesmo derrotado para os Cardinals, os Panthers tiveram um motivo para celebrar. McMillan teve uma atuação boa e chegou a 100 jardas de recepção na partida.
O jogador, que foi o oitavo a ser selecionado no draft, recebeu seis passes e em cinco deles conquistou a primeira descida.
Will Campbell - Patriots
Quarta escolha geral do último draft, Campbell vem se mostrando uma excelente decisão dos Patriots. O jogador de linha ofensiva teve um desempenho quase perfeito contra o Miami Dolphins.
Ele não permitiu nenhuma pressão do lado esquerdo do quarterback Drake Maye, em 31 jogadas de passe. Nos bloqueios para corrida, Campbell foi efetivo, mas não melhor do que havia sido na Semana 1.
Xavier Watts - Falcons
Aposta da terceira rodada por parte dos Falcons, Watts vem se mostrando um acerto. Na vitória contra os Vikings, ele teve uma interceptação e ainda desviou um passe. Na contenção do jogo terrestre, que era um dos seus pontos fracos, o jogador está melhorando.
Jihaad Campbell - Eagles
Os Eagles seguem acertando nas escolhas de defensores. Jihaad Campbell se destacou pela segunda semana seguida, desta vez na vitória diante dos Chiefs. O linebacker tem boa marcação de passe por zona e também consegue aparecer para neutralizar o jogo terrestre.
Jackson Hawes - Bills
O tight end no futebol americano tem duas funções: receber passes e bloquear os defensores adversários. Neste segundo aspecto, Hawes foi fundamental para a vitória dos Bills contra os Jets. De todos os atletas da posição, o novato de 5ª rodada foi o segundo melhor neste quesito, ficando atrás apenas do seu companheiro Dawson Knox. Foram 224 jardas terrestres de Buffalo na partida.
Resultados da Semana 2 da NFL
- Green Bay Packers 27x18 Washington Commanders
- Dallas Cowboys 40x37 New York Giants
- Pittsburgh Steelers 17x31 Seattle Seahawks
- Tennessee Titans 19x33 Los Angeles Rams
- New York Jets 10x30 Buffalo Bills
- Miami Dolphins 27x33 New England Patriots
- Cincinnati Bengals 31x27 Jacksonville Jaguars
- New Orleans Saints 21x26 San Francisco 49ers
- Baltimore Ravens 41x17 Cleveland Browns
- Detroit Lions 52x21 Chicago Bears
- Indianapolis Colts 29x28 Denver Broncos
- Arizona Cardinals 27x22 Carolina Panthers
- Kansas City Chiefs 17x20 Philadelphia Eagles
- Minnesota Vikings 6x22 Atlanta Falcons
- Houston Texans 19x20 Tampa Bay Buccaneers
- Las Vegas Raiders 9x20 Los Angeles Chargers