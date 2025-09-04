NFL: O que esperar dos Chargers no jogo contra os Chiefs no Brasil

Mandante da partida da NFL no Brasil, que ocorre nesta sexta-feira (5), na Arena do Corinthians, em São Paulo, o Los Angeles Chargers querem começar a temporada com o pé direito para mostrar que o time é capaz de competir na Conferência Americana.
O adversário será o Kansas City Chiefs, que é um dos principais rivais e carrascos da franquia. São sete partidas que os Chargers não vencem o adversário. A última vez foi em setembro de 2021. O retrospecto é preocupante, mas os jogadores acreditam num caminho para mudar isso.
— Uma jogada de cada vez. Não se preocupar com o jogo todo. Uma jogada de cada vez, e olhar para cima no final — disse Derwin James, um dos principais defensores dos Chargers nos últimos anos, em entrevista coletiva, na quarta-feira (3), no CT do Corinthians, onde a equipe treinou em solo brasileiro — disse.
Desde a última temporada, o treinador principal da franquia é Jim Harbaugh, que está deixando a equipe cada vez mais com sua cara. Uma defesa forte e que permite poucos pontos e um ataque que preza pelo jogo terrestre. Apesar de ter perdido as duas partidas contra os Chiefs em 2024, o desempenho defensivo se destacou, permitindo apenas 18 pontos de média.
Mudanças para 2025
O ataque não rendeu na última temporada e os Chargers se mexeram para melhorar esse aspecto. Omarion Hampton chegou no draft, sendo o segundo running back escolhido na primeira rodada. Além disso, Keenan Allen voltou.
O experiente recebedor, 33 anos, que defendeu os Chargers entre 2013 e 2023, sendo um dos melhores da NFL no período, saiu em 2024, mas não demorou a retornar para auxiliar no jogo aéreo.
Na linha ofensiva, no entanto, um grande problema. Rashawn Slater, responsável por proteger o lado esquerdo de Herbert, sofreu uma grave lesão e está fora da temporada. Semanas antes ele havia se tornado o jogador de linha ofensiva com maior contrato da NFL.
A solução encontrada foi colocar Joe Alt, que atua pela direita, na função, e promover Trey Pipkins a titular do outro lado.
— Joguei na faculdade nessa função. O mais importante para mim a parte mental. Executar o manual do outro lado e depois fazer repetições, para garantir que meu corpo esteja fisicamente pronto para o lado esquerdo. Esse foi o meu foco principal durante os treinamento — explicou Joe Alt sobre a mudança.