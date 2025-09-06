NFL no Brasil, presença de Neymar e ausência de Taylor Swift: como foi o evento que marcou o primeiro clássico fora dos EUA

Chargers x Chiefs se enfrentaram em jogo da NFL no Brasil. NELSON ALMEIDA / AFP

Setembro sempre chega e com ele a NFL está de volta. A temporada 2025/2026 da competição começou na última quinta-feira (4), com a vitória do atual campeão, Philadelphia Eagles, por 24 a 20 sobre o Dallas Cowboys. No entanto, para o público brasileiro a partida mais aguardada era entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na Arena do Corinthians.

Pela segunda vez na história o Brasil recebeu uma partida oficial da NFL. Em junho os ingressos começaram a ser vendidos com um reajuste de cerca de 30% em relação ao ano anterior. Mesmo assim os ingressos esgotaram no primeiro dia de vendas.

Em 2024, também em São Paulo e no mesmo estádio, Philadelphia Eagles x Green Bay Packers se enfrentaram com vitória do mandante pelo placar de 34 a 29. Na época, críticas ao gramado tiveram forte repercussão. Na edição deste ano houve cuidado redobrado para a execução do jogo.

Mais opções em português

Para 2025 o público brasileiro poderá contar com mais opções em português para acompanhar o campeonato. O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão da NFL e se junta à ESPN e CazéTV, além de outros serviços de streaming.

Na Netflix, por exemplo, o torcedor poderá acompanhar a dois jogos de Natal e no SporTV a rodada de Ação de Graças.

Expectativa por Taylor Swift

Noiva do tigh end do Chiefs, Travis Kelce, a presença de Taylor Swift foi muito aguardada pelos fãs na Arena Corinthians. Apesar de a Ge.tv ter confirmado que a artista estaria presente no jogo, ela não apareceu. A confirmação teria sido da organização do evento e da assessoria do Kansas City Chiefs.

O Corinthians chegou a fazer uma publicação nas redes sociais, brincando com a mística de Taylor Swift proporcionar sorte ao Timão.

Jogo do Brasil

Patrick Mahomes é quarterback do Chiefs. Alex Torrealba / Agência RBS

Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs se enfrentaram na Arena Corinthians e os mandantes saíram com a vitória. Entretanto, apesar do resultado negativo, o principal jogador do Chiefs, Patrick Mahomes, destacou a paixão do torcedor brasileiro.

— Vou lembrar com muito carinho do Brasil, mesmo com a derrota — disse.

Justin Herbert foi o destaque da partida. Ty Nowell / Los Angeles Chargers/Divulgação

No lado vitorioso, Justin Herbert foi o destaque da partida marcando três touchdowns e recebendo elogio do treinador.

— Justin foi fenomenal hoje, preciso nos passes, bem nas corridas e aguentou muitos impactos — elogiou Jim Harbaugh, técnico principal dos Chargers, após a partida.

De Neymar a Cléo Pires, famosos no jogo em São Paulo

Neymar acompanhou a partida em Itaquera, entrou no gramado e interagiu com Travis Kelce. Gabriel Medina e Rayssa Leal também estiveram presentes.

A boiadeira, Ana Castela foi responsável por interpretar o Hino Nacional Brasileiro e arrancou elogios de Andy Reid, técnico do Chiefs. Já o show do intervalo ficou a cargo de Karol G, cantora colombiana que por cerca de seis minutos embalou o público com muito reggaeton.

Comissário da NFL abre possibilidade de mais jogos no Brasil

Em entrevista à ESPN, o comissário da NFL, Roger Goodell, destacou que existe o interesse em consolidar a liga em território brasileiro, uma vez que, a experiência no país tem sido positiva.

— Acreditamos que o interesse dos fãs está aqui. Eu adoro ver esses jovens torcedores e o quanto eles amam o jogo. Então, sim, estaremos aqui a longo prazo — explicou.