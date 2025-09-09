NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos da Semana 2

A Semana 2 da NFL chega após uma primeira rodada com bons jogos e viradas memoráveis. A tendência é de que a qualidade se mantenha nas próximas partidas, afinal, a reedição do Super Bowl LIX, que foi disputado em fevereiro deste ano, é a principal atração.
O Kansas City Chiefs terá a chance de uma revanche diante do Philadelphia Eagles, que conseguiu uma vitória acachapante na decisão da NFL. No entanto, o momento das duas equipes é distinto. Os Chiefs perderam na estreia, no Brasil, para os Chargers, enquanto os Eagles abriram a temporada com triunfo diante dos Cowboys.
A reedição do Super Bowl será no domingo (14), em Kansas City. A Semana 2 começa nesta quinta-feira (11), com Green Bay Packers x Washington Commanders, duas franquias que largaram com boas vitórias na primeira rodada.
No Sunday Night Football, o Minnesota Vikings atua pela primeira vez em casa e recebe o Atlanta Falcons, que perdeu na estreia e precisa dar uma resposta imediata.
Na segunda-feira (15) serão dois jogos disputados. Primeiro jogam Houston Texans x Tampa Bay Buccaneers e depois Las Vegas Raiders x Los Angeles Chargers.
Veja datas, horários e onde assistir aos jogos da Semana 2 da NFL
Quinta-feira (11)
- 21h15min: Green Bay Packers x Washington Commanders - SporTV 2
Domingo (14)
- 14h: Dallas Cowboys x New York Giants
- 14h: Pittsburgh Steelers x Seattle Seahawks - ge tv
- 14h: Tennessee Titans x Los Angeles Rams
- 14h: New York Jets x Buffalo Bills - ESPN 2
- 14h: Miami Dolphins x New England Patriots
- 14h: Cincinnati Bengals x Jacksonville Jaguars
- 14h: New Orleans Saints x San Francisco 49ers
- 14h: Baltimore Ravens x Cleveland Browns
- 14h: Detroit Lions x Chicago Bears
- 17h05min: Indianapolis Colts x Denver Broncos - ESPN 2
- 17h05min: Arizona Cardinals x Carolina Panthers
- 17h25min: Kansas City Chiefs x Philadelphia Eagles - SporTV 2
- 21h20min: Minnesota Vikings x Atlanta Falcons - SporTV 3
Segunda-feira (15)
- 20h: Houston Texans x Tampa Bay Buccaneers - ESPN 2
- 23h: Las Vegas Raiders x Los Angeles Chargers - ESPN 2
* Todos os jogos estão disponíveis para assinantes do NFL Game Pass