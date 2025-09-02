NFL: datas, horários e onde assistir aos jogos da Semana 1 

A temporada 2025/2026 da NFL vai começar nesta semana, com mudanças importantes dentro e fora de campo. As 32 equipes atuam na Semana 1, que terá jogos em quatro dias diferentes, sendo um deles realizado mais uma vez no Brasil.
O primeiro duelo da temporada será na quinta-feira (4). O atual campeão do Super Bowl, Philadelphia Eagles, recebe o Dallas Cowboys. As duas franquias rivalizam na NFC Leste, o que deixa o jogo ainda mais tenso.
Outra rivalidade que será colocada a prova é Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs, franquias da AFC Oeste. As equipes se enfrentam na sexta-feira (5), na Arena do Corinthians, em São Paulo. Este será o segundo jogo seguido da NFL no Brasil.
Novidades na transmissão
As mudanças fora de campo que impactam o fã de futebol americano são nas transmissões. A partir desta temporada, o Grupo Globo adquiriu os direitos e transmitirá pelo menos quatro jogos por semana, no SporTV e na ge tv, novo canal da emissora no YouTube.
No domingo (7), a NFL terá partidas começando às 14h, e o último jogo deve acabar após a 0h. Destaque para mais dois jogos entre rivais diretos: Seattle Seahawks x San Francisco 49ers (NFC Leste) e Green Bay Packers x Detroit Lions (NFC Norte).
No Sunday Night Football, o horário nobre da NFL, um confronto que promete ser um dos melhores da temporada. O Buffalo Bills, do atual MVP Josh Allen, recebe o Batimore Ravens, do duas vezes MVP Lamar Jackson.
Por fim, na segunda-feira (8) ocorre o Monday Night Football, com mais um duelo divisional. O Chicago Bears enfrenta o Minnesota Vikings, no Soldier Field.
Veja datas, horários e onde assistir aos jogos da Semana 1 da NFL
Quinta-feira (4)
- 21h20min: Philadelphia Eagles x Dallas Cowboys - SporTV 2
Sexta-feira (5)
- 21h15min: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs - SporTV, ge tv, ESPN 2 e Cazé TV
Domingo (7)
- 14h: Indianapolis Colts x Miami Dolphins
- 14h: New York Jets x Pittsburgh Steelers - ESPN 3
- 14h: Jacksonville Jaguars x Carolina Panthers
- 14h: New Orleans Saints x Arizona Cardinals
- 14h: Washington Commanders x New York Giants - ge tv
- 14h: Atlanta Falcons x Tampa Bay Buccaneers
- 14h: Cleveland Browns x Cincinnati Bengals
- 14h: New England Patriots x Las Vegas Raiders
- 17h05min: Seattle Seahawks x San Francisco 49ers - SporTV 2
- 17h05min: Denver Broncos x Tennessee Titans
- 17h25min: Green Bay Packers x Detroit Lions - ESPN 3
- 17h25min: Los Angeles Rams x Houston Texans
- 21h20min: Buffalo Bills x Baltimore Ravens - SporTV 2
Segunda-feira (8)
- 21h15min: Chicago Bears x Minnesota Vikings - ESPN 2
* Todos os jogos estão disponíveis para assinantes do NFL Game Pass