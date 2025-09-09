NFL: como foram os principais novatos na Semana 1

A expectativa para ver os novos jogadores da NFL em campo é grande. Esses jovens que brilharam no futebol americano universitário precisam mostrar adaptação rápida no nível profissional para se tornarem grandes estrelas.
Na Semana 1 da temporada 2025/2026, alguns novatos foram decisivos para suas equipes, enquanto outros, entre os principais nomes da última classe do draft, não tiveram desempenho animador.
Brilharam na estreia
O grande destaque entre os novatos foi Emeka Egbuka. O wide receiver, produto de Ohio State, foi escolha de primeira rodada do Tampa Bay Buccaneers. No duelo contra o Atlanta Falcons, o recebedor teve 67 jardas e 2 touchdowns anotados, sendo um deles decisivo para a vitória da sua equipe.
Pelo Indianapolis Colts, o tight end Tyler Warren, que jogou em Penn State, mostrou a que veio. No massacre contra o Miami Dolphins, a 14ª escolha geral foi bastante participativa no jogo. Ele teve 7 recepções para 76 jardas, um número elevado para os Colts.
Entre os defensores, Abdul Carter, que também defendeu Penn State no College Football, foi produtivo com a camisa do New York Giants. Escolhido na terceira posição do draft, o apressador de passe teve 0.5 sack e pressionou Jayden Daniels, quarterback dos Commanders. Além disso, Carter bloqueou um punt, uma jogada difícil de realizar.
Mostraram pouco
O primeiro jogador a ser escolhido no draft foi Cam Ward, quarterback de Miami. Ele é a esperança de futuro do Tennessee Titans, mas a falta de talento ao seu redor é um fator que deve dificultar as coisas. Sua estreia foi contra o Denver Broncos, que tem uma das melhores defesas da NFL. Ward não cometeu erros decisivos, mas não foi capaz de produzir grandes jogadas. Ele terminou com 12 passes certos, de 28 tentados, e 112 jardas.
A maior expectativa, no entanto, esteve em Travis Hunter, a segunda escolha do draft. O prospecto da Universidade do Colorado, que foi selecionado pelo Jacksonville Jaguars, pode atuar no ataque e na defesa. Na vitória sobre o Carolina Panthers, Hunter apareceu mais como recebedor, tendo apenas 33 jardas. Como cornerback foram apenas seis jogadas.
Outra grande expectativa esteve em Ashton Jeanty, produto de Boise State, e esperança do Las Vegas Raiders. O running back foi bastante utilizado, com 19 corridas, mas produziu apenas 38 jardas. O que salvou foi o primeiro touchdown anotado na NFL.
Veja os resultados da Semana 1 da NFL
- Philadelphia Eagles 24x20 Dallas Cowboys
- Los Angeles Chargers 27x21 Kansas City Chiefs
- Indianapolis Colts 33x8 Miami Dolphins
- New York Jets 32x34 Pittsburgh Steelers
- Jacksonville Jaguars 26x10 Carolina Panthers
- New Orleans Saints 13x20 Arizona Cardinals
- Washington Commanders 21x6 New York Giants
- Atlanta Falcons 20x23 Tampa Bay Buccaneers
- Cleveland Browns 16x17 Cincinnati Bengals
- New England Patriots 13x20 Las Vegas Raiders
- Seattle Seahawks 13x17 San Francisco 49ers
- Denver Broncos 20x12 Tennessee Titans
- Green Bay Packers 27x13 Detroit Lions
- Los Angeles Rams 14x9 Houston Texans
- Buffalo Bills 41x40 Baltimore Ravens
- Chicago Bears 24x27 Minnesota Vikings