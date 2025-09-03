NFL: Chargers desembarcam no Brasil e aeroporto fica sem luz

Equipe já está no Brasil. Chargers / Divulgação

O Los Angeles Chargers, mandante da partida da NFL no Brasil, que ocorre nesta sexta-feira (5), na Arena do Corinthians, desembarcou em São Paulo na manhã de quarta-feira (3). O que chamou a atenção foi o fato do Aeroporto Internacional de Guarulhos estar sem luz no momento em que os jogadores chegaram.

Apesar desse problema, a delegação dos Chargers seguiu para o hotel. No período da tarde, o elenco fará um treinamento no CT Joaquim Grava, em Guarulhos. Antes da atividade em campo, o quarterback Justin Herbert e o treinador Jim Harbaugh concederão coletiva de imprensa.

Depois, o treino começará e uma parte será liberada para os jornalistas acompanharem. Na parte final, mais atletas devem dar entrevistas.

O adversário Kansas City Chiefs deve chegar ainda nesta quarta, mas no período da noite. Na quinta-feira (4) pela manhã, o elenco vai realizar seu treino e atividades com a imprensa no São Paulo Athletic Club (Spac).

O motivo da falta de luz