Esportes

Em solo brasileiro
Notícia

NFL: Chargers desembarcam no Brasil e aeroporto fica sem luz

Equipe será mandante da partida na Arena do Corinthians, em São Paulo; time treina no CT Joaquim Grava

Alex Torrealba

direto de São Paulo

