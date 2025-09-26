NFL anuncia jogo no Rio de Janeiro em 2026

Partida será disputada no Maracanã. YASUYOSHI CHIBA / AFP

A NFL seguirá no Brasil em 2026. Porém, a cidade será diferente dos dois jogos realizados anteriormente. A liga de futebol americano anunciou, nesta sexta-feira (26), que o Rio de Janeiro vai receber uma partida na próxima temporada.

O palco será o lendário Maracanã. Em 2024 e 2025, São Paulo sediou os jogos e a Arena do Corinthians foi o estádio escolhido.

— Dando continuidade ao sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais animados para jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo: o Rio de Janeiro — disse o comissário da NFL, Roger Goodell.

— Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, juntamente com o histórico Estádio do Maracanã, para aprofundar nossos laços com dezenas de milhões de torcedores no Brasil e em toda a América do Sul — complementou.

Por conta do Sports Broadcasting Act de 1961, o jogo do Rio de Janeiro não pode ser realizado durante a Semana 1 da temporada de 2026, diferente do acontecido nas duas edições do NFL São Paulo Game.

De acordo com Jonathan Jones, da CBS Sports, a expectativa é que a NFL realize três jogos no Rio de Janeiro no período dos próximos cinco anos. Um retorno para a cidade de São Paulo nos próximos anos não está descartado, mas o foco da liga é claro no Rio de Janeiro.

A NFL no Brasil

Dois jogos já foram realizados no Brasil na história. Em 2024, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers. O sucesso de público e o impacto financeiro na cidade tornaram viável ser realizada uma segunda partida.

Em 2025, o Los Angeles Chargers venceu o Kansas City Chiefs. Já havia informações de que o Rio de Janeiro era um desejo da NFL para os próximos anos, no entanto, nada tinha sido confirmado durante o evento em São Paulo.

