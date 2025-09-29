NFL anuncia Bad Bunny como artista do show do intervalo do Super Bowl

Cantor porto-riquenho será o responsável pelo show do intervalo do Super Bowl. Bad Bunny / Divulgação

Bad Bunny, estrela do reggaeton porto-riquenho, será o grande astro do show do intervalo do próximo Super Bowl, a final da NFL e o evento mais assistido todos os anos nos Estados Unidos. A música latina voltará ao palco do evento no dia 8 de fevereiro no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia.

— O que sinto vai além de mim mesmo. É para aqueles que vieram antes de mim e correram jardas incontáveis para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown — afirmou Bad Bunny em um comunicado divulgado no domingo (28) pela NFL.

— Isso é para meu povo, minha cultura e nossa história. Vá e diga à sua avó que seremos o SHOW DO INTERVALO DO SUPER BOWL — comemorou.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conhecido artisticamente como Bad Bunny, acaba de concluir uma série de 31 shows em San Juan, uma iniciativa especial que celebrou a identidade e cultura porto-riquenha.

Os shows atraíram para a ilha, um território livre associado aos Estados Unidos, celebridades como os atletas LeBron James e Kylian Mbappé e os atores Javier Bardem e Penélope Cruz.

EUA fora da turnê

Em novembro, ele iniciará a turnê mundial "Debí Tirar Más Fotos", que não incluiu apresentações nos Estados Unidos. A decisão, disse recentemente o artista, está relacionada ao temor de que seus shows sejam afetados pelas atuais operações migratórias nos Estados Unidos, ordenadas pelo presidente Donald Trump.

"Estive pensando nesses dias e, depois de conversar com minha equipe, acho que farei apenas uma data nos Estados Unidos", escreveu o próprio cantor, que compartilhou o vídeo com seus quase 50 milhões de seguidores no Instagram.

Trump compareceu ao último Super Bowl, em fevereiro em Nova Orleans, na primeira visita de um presidente em exercício ao jogo.

"Escolha natural"

Para a NFL, a liga estadunidense mais poderosa e em processo de expansão internacional, Bad Bunny é uma "escolha emocionante e natural" para seu maior palco.

— Como um dos artistas mais influentes e ouvidos do mundo, sua capacidade única de conectar gêneros, idiomas e públicos o torna uma escolha emocionante e natural para liderar o show do intervalo do Super Bowl — disse Jon Barker, vice-presidente de Produção de Eventos Globais.

— O que Benito fez e continua fazendo por Porto Rico é realmente inspirador. Nos sentimos honrados em tê-lo no maior palco do mundo — disse a estrela do rap Jay-Z, cuja produtora Roc Nation está à frente do espetáculo desde 2019.

"Bem-vindo de volta ao palco do Super Bowl. Aqui está minha gente latina", escreveu Shakira, no domingo (28), no Instagram para celebrar a escolha do porto-riquenho. Shakira foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2020, ao lado de Jennifer Lopez.