Esportes

Em São Paulo
Notícia

NFL: alvo de críticas em 2024, gramado da Arena Corinthians passou por cuidado redobrado para jogo desta sexta

LeBron James, astro da NBA, foi um dos críticos ao campo, que teve mais atenção da liga de futebol americano

Alex Torrealba

Direto de São Paulo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS