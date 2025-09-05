NFL: alvo de críticas em 2024, gramado da Arena Corinthians passou por cuidado redobrado para jogo desta sexta

Gramado da Arena do Corinthians já está com a pintura pronta. Neo Química Arena / Divulgação

Um dos poucos pontos negativos da primeira partida da NFL no Brasil, em setembro de 2024, foi a impressão deixada pelo gramado da Arena do Corinthians. Tido como um dos melhores do futebol brasileiro, o campo sofreu críticas de jogadores e até mesmo de LeBron James, astro da NBA, que estava acompanhando a partida entre Eagles e Packers de casa.

— Cara, esse campo é uma droga — comentou o jogador no X, o antigo Twitter. No início da partida realmente foi possível ver jogadores escorregando em algumas jogadas. No entanto, após a troca de chuteiras, os atletas não tiveram mais tantos problemas para fazer um excelente jogo, vencido pelos Eagles por 34 a 29.

Para evitar que novas críticas aconteçam nesta sexta-feira (5), quando Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam em São Paulo, a NFL está trabalhando para garantir um gramado de alto nível na Arena do Corinthians.

— Nossa equipe está lá trabalhando com o Corinthians para garantir a melhor superfície de campo possível para este jogo e estamos confiantes nisso em todos os sentidos para este ano — afirmou Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL, em entrevista coletiva na última semana.

As equipes não treinaram na Arena do Corinthians antes da partida. Em 2024, os Eagles realizaram uma atividade um dia antes do jogo no estádio.

Neste ano, os Chargers treinaram na quarta-feira (3), na parte da tarde, no CT Joaquim Grava, enquanto os Chiefs se prepararam na quinta (4), pela manhã, no campo do São Paulo Athletic Club (SPAC).