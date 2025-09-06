Neymar, Rayssa Leal e Gabriel Medina; confira as celebridades que estiveram no jogo da NFL no Brasil

Odell Beckham Jr. e Neymar prestigiaram o jogo juntos. NFL / Divulgação

Pela segunda vez, o Brasil é palco de uma partida da NFL. Nesta sexta-feira (5), Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs duelam na Arena do Corinthians, em São Paulo. A oportunidade é um convite para os entusiastas do esporte, mas também para pessoas que procuram conhecer mais sobre a prática.

Por se tratar de um grande evento, inúmeras celebridades também compareceram na partida. Entre elas, a de maior destaque foi Neymar, que entrou no gramado e interagiu com Travis Kelce, jogador dos Chiefs.

A cantora Ana Castela cantou o hino nacional antes da partida começar, e a colombiana Karol G ficou encarregada do show do intervalo.

Entre outros nomes populares estão o surfista Gabriel Medina, o apresentador Luciano Huck, a skatista Rayssa Leal, além dos integrantes da banda Green Day.

Confira alguns famosos que compareceram no jogo