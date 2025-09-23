Neymar 'corneta' Raphinha em 5º na Bola de Ouro: 'Sacanagem demais'

Companheiro de Raphinha na seleção brasileira, Neymar criticou a posição do atacante do Barcelona na Bola de Ouro neste ano. Em votação organizada pela France Football, com a participação de 100 jornalistas especializados ao redor do mundo - um de cada país mais bem colocado no ranking da Fifa -, ele ficou atrás de Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah.

O comentário de Neymar foi feito em postagem do amigo e influenciador Eduardo Semblano, do perfil Fui Clear. "Raphinha em quinto é sacanagem demais", escreveu o atacante do Santos. A publicação mostrava o top 10 da Bola de Ouro neste ano. "Falta de vergonha na cara isso. Há anos", respondeu Semblano.

Raphinha chegou a ser um dos favoritos para a conquista da Bola de Ouro ao longo da temporada, mas perdeu força na reta final em meio ao desempenho de Dembélé e do Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. O brasileiro somou 34 gols e 25 assistências em 54 jogos, foi artilheiro da competição continental e conquistou La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Além de Raphinha, Vinicius Júnior foi o outro representante brasileiro na premiação para melhor jogador do mundo. Vice em 2024, quando ficou atrás apenas de Rodri, do Manchester City, em episódio que resultou em boicote do Real Madrid à premiação, o atacante revelado pelo Flamengo caiu para 16º nesta temporada, em que o clube merengue ganhou apenas a Supercopa da Uefa.