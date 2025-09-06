Neymar acompanha jogo da NFL em São Paulo e interage com noivo de Taylor Swift; veja vídeo

Milhares de pessoas compareceram à Arena Corinthians para o segundo jogo da história da NFL em solo brasileiro. O confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers é uma grande oportunidade para os entusiastas do esporte, mas também para quem procura conhecer mais sobre a prática.

No estádio estão algumas celebridades, como é o caso de Neymar. O jogador do Santos esteve no gramado antes do jogo começar e cumprimentou Travis Kelce, um dos principais nomes do Chiefs e noivo de Taylor Swift.

Aos 33 anos, o jogador não vive o melhor momento pelo Santos. Na última convocação de Carlo Ancelotti para as rodadas finais das Eliminatórias, ele não foi lembrado, o que gerou alguns questionamentos por parte do público.

Em coletiva, o técnico italiano revelou que a opção foi técnica. O jogador, questionado após uma partida do Santos, também explicou que a escolha do comandante foi por tal opção.