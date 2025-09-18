Newcastle x Barcelona pela Champions League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Newcastle x Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no St. James' Park, em Newcastle, na Inglaterra.
Escalações para Newcastle x Barcelona
Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Burn e Livramento; Bruno Guimarães, Tonali e Joeliton; Elanga, Gordon e Woltemade. Técnico: Eddie Howe
Barcelona: Garcia; Koundé, Eric García, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri, Raphinha, Olmo e Fermin López; Lewandowski. Técnico: Hans Flick
Arbitragem para Newcastle x Barcelona
Glenn Nyberg auxiliado por Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist (trio sueco). VAR: Jérôme Brisard (FRA)
Onde assistir a Newcastle x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo na TNT (TV fechada) e no HBO Max (streaming)