Newcastle x Arsenal pela Premier League: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Newcastle e Arsenal se enfrentam neste domingo (28), pela sexta rodada da Premier League. O jogo ocorre às 12h30min no St. James Parque, em Newcasle, Inglaterra.
Escalações para Newcastle e Arsenal
NEWCASTLE: Pope; Trippier, Botman, Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Woltemade e Barnes. Técnico: Eddie Howe
ARSENAL: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Merino; Madueke, Gyokeres e Eze. Técnico: Mikel Arteta.
Arbitragem para Newcastle e Arsenal
Jarred Gillett auxiliado por Ian Hussin e Scott Ledger. VAR: Darren England.
Onde assistir a Newcastle e Arsenal
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.