Napoli fecha janela de transferências com contratação do atacante Rasmus Hojlund

O Napoli, atual campeão da Itália, fechou a janela de transferências nesta segunda-feira (1º) com a contratação do atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, que chega por empréstimo com obrigação de compra vindo do Manchester United.
Segundo a imprensa, o clube italiano se compromete a pagar 70 milhões de euros (R$ 445 milhões na cotação atual) pelo jogador, que não conseguiu se firmar em Old Trafford.
Hojlund, de 22 anos, marcou 26 gols em 95 jogos com a camisa do United, mas não estava nos planos do técnico Rúben Amorim, o que fez os 'Red Devils' contratarem o brasileiro Matheus Cunha e o camaronês Bryan Mbeumo como reforços para o ataque.
A chegada ao Napoli marca o retorno de Hojlund ao futebol italiano, depois de sua passagem pela Atalanta na temporada 2023/2024.
Os napolitanos investiram pesado nesta janela de início de temporada europeia. O clube gastou mais de 100 milhões de euros (R$ 636 milhões) para contratar o italiano Lorenzo Lucca e os holandeses Noa Lang e Sam Beukema. Mas o principal reforço foi o meia belga Kevin de Bruyne, que terminou seu contrato com o Manchester City.
Nesta temporada, o Napoli retorna à Liga dos Campeões e defenderá o título da Serie A que conquistou no final de maio.
* AFP