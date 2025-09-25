"Não tem como mensurar, isso é único": a reação do público ao ver Mineirinho bater recorde mundial em Porto Alegre

Artista plástico Matheus Prestes acompanhou o feito de Mineirinho. João Rosa / Agencia RBS

E teve recorde mundial, reconhecido por milhares de aplausos e gritos efusivos na tarde desta quinta-feira (25). Sandro Dias, o Mineirinho, dropou 70m do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre, e fez história na capital dos gaúchos.

— Eu estava com muito medo (risos), estava nervosa, me deu um frio na barriga. Estava em casa, pois moro aqui perto e aí eu pensei quando na vida que eu ia assistir pessoalmente esse recorde. Comecei a assistir e a ficar nervosa. Estou trêmula aí, mas muito legal, muito incrível — conta a bióloga Juliana Bastos, de 33 anos.

Para o casal carioca Jorge Reis e Taísa Conceição, de 60 e 33 anos, respectivamente, eles presenciaram juntos um dos maiores eventos a nível mundial.

— Não tem como mensurar. Isso é uma coisa única. E assim a gente agradece a Deus por estar aqui nesse momento para poder contemplar isso, porque poucas pessoas teriam possibilidade de ver isso e a gente está aqui. Uma cidade maravilhosa que é Porto Alegre e a gente está vendo esse evento — disse o morador do bairro Grajaú, no Rio de Janeiro.

Taísa celebra o momento único de vir a Porto Alegre para visitar parte da família e poder presenciar algo tão grandioso.

— Eu sabia que ele (Mineirinho) ia conseguir. Foi algo a nível mundial o que vivemos hoje — declara.

Para o artista plástico Matheus Prestes, 42 anos, o feito consagrou ainda mais o já consagrado Sandro Dias: