Naná Silva é dominada por argentina e cai nas oitavas de final do SP Open

Após estrear vencendo a conterrânea Carolina Meligeni, a paulista Nahuany Silva, de apenas 15 anos, se despediu nesta quarta-feira (10) do SP Open, torneio 250 da WTA, que acontece em São Paulo.
Naná acabou sendo dominada pela argentina Solana Sierra, segunda favorita ao título e 82ª do ranking mundial, que se impôs por 2 a 0, parciais de 6/0 e 6/4, em 62 minutos de partida disputada na Quadra Maria Estehr Bueno, no Parque Villalobos.
Apesar da derrota, a adolescente brasileira irá dar um grande salto no ranking. Com os pontos conquistados na capital paulista, ela sairá da posição número 1.206 para o 787º lugar no ranking.
Mais experiente, Sierra que este ano chegou às oitavas de final de Wimbledon dominou a primeira parcial e marcou 25 contra 10 pontos da paulista, que melhorou no segundo set e chegou a empatar em 4-4, após estar duas quebras abaixo, mas não conseguiu manter o ritmo.
Com a vitória, Solana Sierra passou às quartas de final e terá como rival a britânica Francesca Jones, sexta favorita, que eliminou a estadunidense Whitney Osuigwe por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6(8/6), em 1h46min de jogo.
Outras classificadas para as quartas
Quem também se classificou foi a francesa Tiantsoa Rakotomanga. Número 214 da WTA, a tenista de 19 anos eliminou a mexicana Victoria Rodríguez por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h35min de confronto.
Nas quartas, Rakotomanga vai enfrentar a vencedora da partida entre a brasileira Ana Candiotto e a húngara Panna Udvardy, que jogarão na quinta-feira (12).
Já a indonésia Janice Tjen garantiu vaga em apenas 52 minutos, tempo suficiente para aplicar 6/1 e 6/0 sobre a eslovaca Martina Okálová.
Tjen é a número 130 do mundo e vai enfrentar nas quartas, quem passar do confronto entre a filipina Alexandra Eala, terceira cabeça de chave, e a argentina Julia Riera.