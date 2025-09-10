Naná Silva contra argentina e estreia de Luisa Stefani; veja os destaques da programação do SP Open

O terceiro dia de jogos do SP Open, no Parque Villalobos, em São Paulo, terá como grande atração a segunda partida da adolescente Nahuany Silva.
Após a grande estreia, com vitória sobre a compatriota Carolina Meligeni, Naná, de apenas 15 anos, vai encarar a argentina Solana Sierra, segunda favorita ao título. A partida acontecerá na Quadra Maria Esther Bueno, não antes das 17h30min.
Outro jogo que chamará a atenção do torcedor brasileiro será a estreia de Luisa Stefani na chave de duplas. Cabeça de chave número 1 do torneio, ao lado da húngara Timea Babos, a medalhista de bronze em Tóquio 2020 terá pela frente a parceria da britânica Alicia Barnett e da francesa Elixane Lechemia. O jogo será o segundo da quadra 1 e deve iniciar por volta das 17h.
Confira a programação
Quadra Central Maria Esther Bueno
A partir das 15h
- Francesca Jones (GBR) x Whitney Osuigwe (EUA)
Não antes das 17h30min
- Naná Silva (BRA) x Solana Sierra (ARG)
- Julia Riera (ARG) x Alexandra Eala (PHI)
Quadra 1
A partir das 15h
- Victoria Rodríguez (MEX) x Tiantsoa Rakotomanga (FRA)
- Timea Babos (HUN)/Luisa Stefani (BRA) x Alicia Barnett (GBR)/Elixane Lechemia (FRA)
- Leólia Jeanjean FRA)/Victoria Rodríguez (MEX) x Ingrid Martins (BRA)/Laura Pigossi (BRA)
Quadra 2
A partir das 15h
- Janice Tjen (INA) x Martina Okáfová (SVK)
- Haley Giavara (EUA)/Rasheeda McAdoo (EUA) x Valeriya Strakhova (UKR)/Panna Udvardy (HUN)
- Madeleine Brooks (GBR)/Jessica Failla (EUA) x Emily Appleton (GBR)/Isabelle Haverlag (HOL)