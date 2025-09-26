Brasileiros faturam cinco pódios no Mundial de Natação Paralímpica

O Brasil conquistou cinco medalhas — duas de ouro e três de prata — no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, em Singapura, nesta sexta-feira (26). O país levou 11 nadadores, dos 12 que disputaram finais, ao pódio.
Com os resultados, o Brasil está na sexta colocação do quadro de medalhas, com 12 ouros, 15 pratas e 9 bronzes (36 no total). A liderança é da China, com 16 ouros, 8 pratas e 6 bronzes (30); seguida pela Itália, com 15 ouros, 14 pratas e 11 bronzes (40); e pela Ucrânia, com 14 ouros, 14 pratas e 16 bronzes (44).
Gabrielzinho é tri nos 50m costas
Gabriel Araújo, que já havia se sagrado campeão nos 100m costas e nos 200m livre, conquistou os 50m costas S2 (comprometimento físico-motor) com a marca de 53seg06. A prata foi para o atleta paralímpico neutro Vladmir Danilenko (56seg54) e o bronze para o polonês Czech Jacek (57seg73).
— Estou muito feliz. Estou começando uma boa trajetória, bem vitoriosa, bem rápido. É só o começo. Comecei a treinar de fato em 2019, quando descobri que tinha chance de ir para os Jogos Parapan-Americanos em Lima naquele ano. Aí, comecei a treinar, mas bem limitado. O meu treinador, Fábio Antunes, me mandava os treinos e eu executava como possível em uma piscina de 16 metros. Lima foi surpreendente, consegui bons resultados, e eu vi que a natação poderia transformar minha vida, se eu me dedicasse. Foi o que eu fiz — disse Gabrielzinho.
Já Mariana Gesteira venceu os 100m costas para a classe S9 (comprometimento físico-motor), com 1min08seg79. A segunda colocada foi a espanhola Nuria Soto, com 1min09seg01, e a terceira a canadense Mary Jibb.
Outro que foi ao pódio foi José Ronaldo, que nadou os 50m costas S1 (comprometimento físico-motor) em 1min13seg72 e conquistou a medalha de prata da prova. O ouro foi para o israelense Iyad Shalabi (1min11seg16) e o bronze para o ucraniano Anton Kol (1min14seg82).
Medalhas nos revezamentos
O revezamento 4x100m medley S14 (atletas com deficiência intelectual) conquistou a prata com equipe formada por Arthur Xavier, Ana Karolina Soares, Beatriz Flausino e Gabriel Bandeira, que encerraram a prova em 4min05seg98, novo recorde das Américas.
O ouro ficou com a Grã-Bretanha, com 4min02seg86, novo recorde mundial. O bronze foi para a Tailândia (4min32seg754).
— Não é impossível. É questão de tempo. Nosso tempo foi muito bom na final. Estamos próximos a eles (os medalhistas de ouro) quando comparamos com outros mundiais. Falta só um pouquinho e a gente pega este título — afirmou Ana Karolina.
Já no revezamento 4×100m livre 49 pontos (atletas com deficiência visual), a equipe formada por Carol Santiago, Lucilene Sousa, Douglas Matera e Matheus Rheine fez 3min56seg28 e ficou com a prata, enquanto a Espanha, que ficou com o ouro, completou a prova em 3min55seg54. O bronze foi para o Japão, com 4min07seg96.